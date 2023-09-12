Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kepsek SDN Pengadilan Sebut Ada 14 Siswi Diduga Jadi Korban Pelecehan Oknum Guru

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |11:33 WIB
Kepsek SDN Pengadilan Sebut Ada 14 Siswi Diduga Jadi Korban Pelecehan Oknum Guru
Illustrasi (foto: freepick)
BOGOR - Sebanyak 14 siswi diduga menjadi korban pelecehan oleh oknum guru SD Negeri Pengadilan 2, Kota Bogor. Hal tersebut berdasarkan keterangan sementara yang didapat oleh pihak sekolah.

"(Diduga) 14 anak, yang diajar guru itu aja," kata Kepala Sekolah SD Negeri Pengadilan 2 Kota Bogor Ida Widiawati kepada wartawan, Selasa (12/9/2023).

Kata dia, kasus dugaan pelecehan itu terjadi pada setahun yang lalu. Tetapi, baru diketahui setelah salah satu anak yang bercerita kepada orangtuanya.

"Kejadiannya setahun yang lalu, kalau tidak ada satu anak yang bicara mungkin akan tutup mulut terus," ungkapnya.

Hingga saat ini, para siswi masih bersekolah seperti biasa. Diharapkan, kejadian ini tidak kembali terjadi karena sangat mencoreng nama baik sekolah.

"Ya mudah-mudahan tidak terulang lagi," harapnya.

Di sisi lain, pihak sekolah juga tidak menyangka bahwa oknum tersebut diduga melakukan pelecehan. Sebab, guru tersebut termasuk guru favorit di sekolahnya karena sangat dekat dengan anak-anak.

"Dia itu guru favorit, anak-anak diajar sama beliau itu senang mengayomi gitu serba bisa ga nyangka," tuturnya.

