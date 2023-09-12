Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sadis! Wajah Wanita di Jakbar Disayat Mantan Pacar Suami dengan Cutter

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |16:15 WIB
Sadis! Wajah Wanita di Jakbar Disayat Mantan Pacar Suami dengan <i>Cutter</i>
Wajah seorang wanita disayat mantan pacar suami dengan cutter/Foto: Okezone
JAKARTA - Wanita berinisial RU (31) harus mendapatkan perawatan usai mengalami luka sayatan di wajahnya lantaran diserang oleh mantan pacar suami.

Kapolsek Tambora Jakarta Barat, Kompol Putra Pratama menyebutkan kejadian tersebut terjadi pada Senin (11/9/2023) sekitar pukul 05.00 WIB. Putra mengatakan, saat kejadian korban bersama suaminya HM (37) sedang tertidur di rumahnya.

Pelaku yang berinisial FM (24) yang diketahui warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, datang ke rumah korban. Kemudian, pelaku yang datang ke rumah korban dengan mendobrak pintu langsung menyayat korban di bagian wajah.

“Tiba-tiba pintu kamar didobrak oleh pelaku FM (24) dan langsung menyerang korban RU (31) dengan membabi buta menggunakan pisau cutter ke arah muka korban. Suami korban langsung berupaya memisahkan pelaku dan korban, namun korban sudah bersimbah darah karena mengalami luka sayatan di wajah,” kata dia kepada wartawan, Selasa (12/9/2023).

Putra menjelaskan akibat sayatan itu, korban mengalami luka sayatan sepanjang 15cm ke pipi kiri melewati hidung dengan 25 luka jahitan. Untuk pelaku, kini sudah diamankan di Polsek Tambora Jakarta Barat.

