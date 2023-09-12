Sempat Gangguan, Perjalanan KRL Manggarai-Jatinegara Dibuka Kembali

JAKARTA - Jalur Double Double Track (DDT) KRL Commuter Line Manggarai-Jatinegara mengalami masalah dan tak bisa dilewati karena adanya besi penyangga beton yang bengkok sehingga tak bisa sembarang dilalui oleh kereta.

Akibatnya, sejumlah perjalanan KRL Commuter Line mengalami masalah yakni perjalanan KRL Cikarang, Bekasi-Angke, Kampung Bandan melalui Stasiun Manggarai hanya sampai Stasiun Jatinegera. Begitu pula sebaliknya perjalanan KRL Kampung Bandan, Angke-Bekasi, Cikarang, melalui Manggari cuma sampai Stasiun Manggarai.

Dari informasi yang dihimpun, jalur KRL menuju Cikarang via Stasiun Manggarai tidak bisa dilewati sampai mengalami penumpukan penumpang di Stasiun Manggarai pada pukul 11.00 WIB.

Saat disambangi pada pukul 14.45 WIB, Stasiun Manggarai di peron 8, yang menuju Stasiun Jatinegara para penumpang sudah mulai cair alias sudah tidak mengalami penumpukan kembali.

Salah satu petugas keamanan di peron 8 itu mengatakan, kini KRL jalur Cikarang via Stasiun Manggarai sudah bisa dilalui dengan mengurangi kecepatan kereta. Yang tadinya 70 kilometer/jam kini hanya menggunakan 40 kilometer/jam.

"Sudah bisa dilalui jalurnya, tapi kecepatan dikurangi menjadi 40 kilometer/jam," kata salah satu petugas keamanan di peron 8 Stasiun Manggarai, kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (12/9/2023).