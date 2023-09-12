Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Lokasi Kedua Rumah Produksi Film Porno di Jaksel Kini Beralih Jadi Tempat Konveksi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |16:26 WIB
Lokasi Kedua Rumah Produksi Film Porno di Jaksel Kini Beralih Jadi Tempat Konveksi
Rumah tempat produksi film porno sudah berganti jadi usaha konveksi/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Rumah produksi film porno di Studio 1 (Studio KBB) yang beralamat di Jalan Srengseng Sawah, Srengseng Sawah, Kec Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, kini telah berganti menjadi tempat konveksi.

Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, rumah produksi itu kini beralih menjadi tempat konveksi. Sama seperti Karya Bintang Studio, Studio KBB berbentuk ruko kecil berlantai dua. Ruko tersebut beralamat di RT 1 RW 9 nomer 2B.

 BACA JUGA:

Seorang penyewa ruko, Agus mengaku telah menempati ruko bekas produksi film porno selama satu bulan. Saat dia menempati ruko tersebut telah bersih dari berbagai hal termasuk alat yang digunakan untuk memproduksi film porno.

"Sekarang saya ngontrak setengah tahun dan baru menempati 1 bulan," ujar Agus kepada wartawan di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

 BACA JUGA:

Namun, Agus mengatakan saat membeli ruko tersebut dia tidak mengetahui bahwa sebelumnya menjadi tempat produksi film porno. Namun, dia mengaku mendengar dari tetangganya bahwa tempat tersebut sebelumnya digunakan sebagai kantor perekrutan calon artis.

"Saya enggak tahu sebelumnya jadi tempat apa, tapi yang saya denger dari tetangga dan pemilik ruko tempat ini tadinya kantor perekrutan calon artis sinetron," katanya.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan saat dirinya melakukan survey dia mengaku tidak melihat adanya alat-alat syuting. Lebih dalam, saat menempati ruko nomer 2 B itu dia mengatakan sudah tak ada lagi barang-barang.

