Kesaksian Pedagang Warteg, Sering Antar 15 Bungkus Nasi ke Rumah Produksi Film Porno di Jaksel

JAKARTA - Seorang pedagang makanan warung tegal (warteg) di sekitar lokasi produksi film porno atau Studio KBB yang berada di Srengseng Sawah di Jakarta Selatan mengaku sering mendapatkan pesanan makanan hingga 15 bungkus.

Hal itu disampaikan seorang pelayan makanan yang berjarak sekitar 50 meter dari lokasi studio bernama Aji. Dia mengaku sering mendapat pesanan makanan dari orang yang bekerja di studio tersebut.

Aji menyebut, makanan yang dipesan dibungkus kemudian antarkan ke lokasi studio. Namun, dia mengaku menghantarkan makanan hanya di depan pintu tidak sampai masuk ke dalam ruko.

"(Mereka) sering mesan makan. Dianterin (makannya) ke tempat tapi cuma di depan. Kalau enggak dia datang ke sini (warteg)," kata Aji kepada wartawan, Selasa (12/9/2023).

Biasanya mereka satu kali memesan makanan dengan jumlah yang cukup banyak sekitar 15 bungkus makanan. Makanan yang dipesan biasanya untuk makan siang.

"Sampai 15 (porsi) satu kali untuk makan siang," katanya.