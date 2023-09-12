Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cabuli Murid, Guru SD di Bogor Ditetapkan Tersangka!

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |17:09 WIB
Cabuli Murid, Guru SD di Bogor Ditetapkan Tersangka!
Guru lecehkan murid di Bogor (Foto: Putra Ramadhani)
BOGOR - Polisi telah menetapkan oknum guru SD di Kota Bogor, Jawa Barat berinisial BBS sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap siswinya. Saat ini, pelaku sudah ditahan di Polresta Bogor Kota.

"Alhamdulillah tidak dalam waktu lama 1x24 jam setelah kami merasa pemeriksaan dengan alat bukti cukup, dan untuk menghindarkan perbuatan terulang, kami kemarin melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila, Selasa (12/9/2023).

Adapun tersangka ini merupakan wali kelas di SDN Pengadilan 2 Kota Bogor. Hasil penyidikan sementara, terdapat 4 orang siswinya menjadi korban.

"Pelaku inisial BBS adalah guru dan menjabat sebagai wali murid di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik, sampai saat ini ada empat korban. Empat korban telah dilakukan pemeriksaan dan kita juga telah melakukan visum terhadap korban," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
