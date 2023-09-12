Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kabel Semrawut Kembali Telan Korban, Ayah dan Anak di Joglo Terluka

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |18:04 WIB
Kabel Semrawut Kembali Telan Korban, Ayah dan Anak di Joglo Terluka
Kabel di Joglo semrawut dan sebabkan ayah dan anak luka/Foto: Riyan Rizky
JAKARTA - Kabel fiber optik yang semrawut kembali memakan korban usai putus tersenggol sebuah mobil pickup di Jalan Joglo Raya, Kembangan, Jakarta Barat, pada Selasa (12/9/2023).

Kabel semrawut itu menjerat pengemudi ojek online (Ojol) yang sedang membonceng anaknya sehingga terjatuh. Pengemudi diketahui tidak mengalami luka, namun sang anak yang merupakan seorang pelajar harus mengalami luka pada bagian kakinya.

Awal (40) yang merupakan korban mengaku sempat terkena kabel fiber optik yang semrawut tersebut. Hanya saja, kabel fiber optik tersebut hanya mengenai helm yang ia gunakan.

"Pas tikungan ke situ, ini kabel nyangkut. Nyangkut besi, senggolan sama tangganya, jatuh," ujar Awal kepada wartawan, Selasa.

"Kena helm, enggak (kena leher). Anak saya jatuh, saya pegangin," sambungnya.

Awal menyebut, dirinya sempat menghampiri pengemudi pickup yang sebelumnya diteriaki warga agar berhenti melajukan mobilnya. Ia pun lebih memilih menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan.

"Dia mau tanggung jawab sih. Ya Rp500 ribu buat benerin ini semuanya (motor)," ujar Awal.

Akibat peristiwa itu, putrinya pun harus dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Awal pun mengeluhkan soal semrawutnya kabel fiber optik yang menjuntai di sisi jalan tersebut.

"Cukup berbahaya, semrawut lah amburadul enggak jelas," ucap dia.

Sementara itu, warga sekitar Niken (39) mengatakan kejadian kecelakaan seperti itu sudah sering terjadi. Namun, belum ada perbaikan dari pihak provider maupun pihak Pemprov DKI untuk menyelesaikan kabel semrawut itu.

Halaman:
1 2
      
