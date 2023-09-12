Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perburuan Gembong Narkoba Fredy Pratama Gunakan Sandi Operasi Escobar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |18:30 WIB
Perburuan Gembong Narkoba Fredy Pratama Gunakan Sandi Operasi Escobar
Tampang Fredy Pratama/Foto: Puteranegara
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyatakan bahwa, pihaknya menggunakan sandi Escobar dalam memburu gembong narkotika Fredy Pratama.

"Ya, ini nama operasinya sandi Escobar. Sandi operasi Escobar. Bukan dia escobar, dia biasa saja," kata Dir Tipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa di Lapangan Bhayangkara, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Mukti menuturkan, Fredy Pratama diketahui berada di luar negeri. Sebab itu, kata Mukti, pihaknya akan berusaha melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan.

"Ya kita maksimalkan juga, ya, mohon doa restunya lah. Kan dia lokasinya bukan di Indonesia, di luar negeri," ujar Mukti.

Diketahui, Bareskrim menyita aset senilai Rp10,5 Triliun dari hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas pidana awal peredaran narkotika jaringan internasional pimpinan Fredy Pratama, sejak tahun 2020-2023.

Telusuri berita news lainnya
