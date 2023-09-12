Parabola Minimarket di Cileungsi Ambruk Timpa Motor

BOGOR - Beredar video parabola minimarket di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ambruk. Benda tersebut ambruk menimpa motor yang terparkir.
Dalam video beredar, tampak perekam video memperlihatkan kondisi angin yang cukup kencang. Hal itu ditandai dengan pohon di sekitar lokasi yang bergoyang cukup kencang terhembus angin.
Dari kejauhan, terlihat parabola minimarket yang sudah roboh di area parkiran. Parabola tersebut menimpa beberapa motor yang sedang terpakir.
Staff Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaludin membenarkan adanya kejadian tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat 4 unit motor pengunjung yang rusak.
"Motor aja 4, Alhamdulilah gak ada korban," kata Jalal dikonfirmasi, Selasa (12/9/2023).