HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gelar Iltiqoul Muharrikin, Relawan Ganjar Ungkap Manfaat Silaturahmi dalam Islam

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |22:25 WIB
Gelar Iltiqoul Muharrikin, Relawan Ganjar Ungkap Manfaat Silaturahmi dalam Islam
Relawan Ganjar Pranowo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Himpunan Santri Nusantara (Hisnu) Dukung Ganjar menggelar silaturahmi iltiqoul muharrikin bersama kalangan kiai, alim ulama, uztaz dan ustazah serta nyai ning di Posko Pemenangan, Jalan Wijaya, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada Selasa (12/9/2023).

Koordinator Wilayah (Korwil) Hisnu DKI Jakarta Gus Mudinah mengungkapkan manfaat silaturahmi dalam islam yaitu dapat memperpanjang umur dan memperluas rezeki maupun relasi.

"Manfaat silaturahmi dalam islam sendiri kita ketahui bersama yaitu memperpanjang umur dan menjalin persaudaraan," ujar Gus Mudinah.

Melalui iltiqoul muharrikin ini para penggerak dapat saling mengenal satu sama lain. Sehingga mereka bisa bersatu dalam visi misi memenangkan Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ketika ada kesulitan di masyarakat bawah, kita bisa sharing sesama muharrik atau penggerak bagaimana kendala di masyarakat," kata Gus Mudinah.

