HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Telaah 9 Sidik Jari di TKP Penemuan Kerangka Ibu dan Anak di Cinere

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |23:44 WIB
Polisi Telaah 9 Sidik Jari di TKP Penemuan Kerangka Ibu dan Anak di Cinere
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sembilan titik sidik jari ditelaah oleh penyidik Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya di tempat kejadian perkar (TKP) penemuan jasad diduga ibu dan anak di Cinere, Depok hari ini, Selasa (12/9/2023).

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Samian mengatakan sebanyak sembilan titik sidik jari diteliti pihaknya.

"Kurang lebih ada sembilan titik tadi yang sudah diambil untuk pengambilan atau pengangkatan sidik jari," katanya kepada awak media.

"Ada di jendela, ada di pintu, ada di peralatan makan," tambahnya.

Namun pihaknya belum menjelaskan hasil penyelidikan sidik jari tersebut. Lantaran, masih didalami Puslabfor dan Inafis.

"Sementara masih akan diolah oleh labfor atau inafis, nanti kami akan informasikan lebih lanjut. masih belum bisa dipastikan karena dari temuan ini akan dilakukan analisis, pengolahan, di situ akan ditemukan beberapa titik-titik kesimpulan, berapa sidik jari, berapa DNA," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Komunikasi dua jasad dengan keluarga yang ditemukan di Perumahan Bukit Cinere Indah, Depok disebut tidak sama pada umumnya.

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Samian mengatakan hubungan mereka dengan keluarga lainnya tidak normal.

"Keluarga tentunya mereka punya hubungan keluarga namun secara Continuenitas (Berkelanjutan, red) hubungan tidak senormal keluarga pada umumnya atau jarang komunikasinya," katanya .

Selain itu, jasad Grace dan David ditemukan di kamar mandi dengan menggunakan pakaian. "Masih menggunakan baju," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
