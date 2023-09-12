Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ini Solusi BRIN Atasi Polusi Udara yang Semakin Buruk

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |23:56 WIB
Ini Solusi BRIN Atasi Polusi Udara yang Semakin Buruk
Polusi Udara di Jakarta/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA -Kualitas udara di Jakarta saat ini sedang menjadi sorotan karena berada dalam kondisi yang kurang baik akibat polusi udara sehingga membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, namun sebagian besar disebabkan oleh asap kendaraan bermotor dan industri.

Polusi udara tersebut juga berdampak terhadap Visi Indonesia Emas 2045 yang dirumuskan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Peneliti Utama Organisasi Riset Kesehatan (ORK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dede Anwar Musadad, mengatakan, untuk merealisasikan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 diperlukan implementasi manajemen risiko dalam kehidupan sehari-hari.

Menurutnya, dengan penerapan manajemen ini, maka turut membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai risiko.

“Berbicara mengenai Visi Indonesia Emas 2045, kita harus optimistis," ujar Dede dalam diskusi bertajuk 'Menanamkan Nilai-Nilai Sadar Risiko untuk Mengatasi Masalah Publik Demi Menuju Visi Indonesia Emas 2045' yang diadakan oleh Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (Masindo) di Jakarta, Selasa (12/9/2023).

ist

Diskusi ini juga bertepatan dengan peringatan International Day of Clean Air 2023 yang menjadi momentum untuk mengajak para pemangku kepentingan di sektor kesehatan, lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya menerapkan kesadaran risiko dan aksi nyata dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Dede mengatakan dalam ilmu kesehatan, kehidupan adalah bagaimana mengelola risiko. Jadi, setiap individu harus bersiap menghadapi risiko ke depan.

BRIN kata dia terus membangun kolaborasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menyelesaikan permasalahan polusi udara yang berpotensi menghambat dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

“Kerja sama ini untuk terus memantau polusi udara di Indonesia. BRIN membentuk tim untuk memberikan solusi dalam pengendalian pencemaran udara,”ujarnya.

“Kami juga melakukan eksperimen yang hasilkan inovasi mengenai peralatan yang bisa digunakan Kemenkes untuk menjadi solusi pencemaran udara,” pungkasnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2913557/kendaraan-bermotor-berusia-di-atas-3-tahun-akan-dirazia-saat-masuk-jakarta-CApdNh9Esn.jpg
Kendaraan Bermotor Berusia di Atas 3 Tahun Akan Dirazia saat Masuk Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/519/2899529/atasi-polusi-ombudsman-sarankan-pusat-dan-daerah-sinkronisasi-kebijakan-kendaraan-listrik-AhDGoAyOlR.jpg
Atasi Polusi, Ombudsman Sarankan Pusat dan Daerah Sinkronisasi Kebijakan Kendaraan Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/338/2882673/cemari-udara-dengan-debu-batu-bara-perusahaan-di-bogor-ditindak-tegas-IU3AiFsy3H.jpg
Cemari Udara dengan Debu Batu Bara, Perusahaan di Bogor Ditindak Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/338/2880746/viral-mobil-dinas-pemprov-dki-keluar-asap-tebal-cemari-udara-auto-dihujat-netizen-h5fAqDCa5i.jpg
Viral! Mobil Dinas Pemprov DKI Keluar Asap Tebal Cemari Udara, Auto Dihujat Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/338/2873399/kendaraan-tak-lolos-uji-emisi-dilarang-masuk-jakarta-Igz5QSkkT0.jpg
Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Dilarang Masuk Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/29/338/2872843/kualitas-udara-di-bogor-membaik-usai-turun-hujan-dcvqXFAapH.jpg
Kualitas Udara di Bogor Membaik Usai Turun Hujan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement