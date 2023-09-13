Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
NASIONAL

UYM: Tayangan Azan Tampilkan Ganjar Pranowo untuk Ajakan Kebaikan

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |01:56 WIB
Ustaz Yusuf Mansur (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Ustaz Yusuf Mansur (UYM) mengungkapkan bahwa video bakal calon Presiden (Bacapres) Partai Perindo, Ganjar Pranowo saat tampil di sebuah tayangan azan magrib merupakan untuk ajakan kebaikan.

Menurut dia, tayangan ajakan salat magrib yang menampilkan Ganjar Pranowo bukan persoalan benar atau salah menjelang Pemilu serentak 2024 mendatang.

"Beliau masih masyarakat biasa yang meski sudah dideklarasikan oleh PDIP, tapi beliau belum merupakan Capres resmi yang didaftarkan, dan tidak ada atribut partai," kata Ustadz Yusuf Mansur saat ditemui di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

"Saya memandang ini hal yang bagus sekali, untuk kemudian bisa dicontoh kebaikan seseorang yang besok akan menjadi pemimpin, dan bahkan sudah (pernah), menjadi pemimpin di Jawa Tengah," imbuh UYM.

