HOME NEWS NASIONAL

Muncul dalam Tayangan Azan Magrib, Ganjar Pranowo Jadi Warga Biasa

Widya Michella , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |03:45 WIB
Muncul dalam Tayangan Azan Magrib, Ganjar Pranowo Jadi Warga Biasa
Ganjar Pranowo (Foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ustaz Yusuf Mansur (UYM) memberikan tanggapan positif terkait munculnya bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ganjar Pranowo dalam tayangan azan maghrib.

Dia mendoakan dan berbaik sangka atas munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan azan maghrib tersebut. Menurutnya, dalam tayangan itu Ganjar masih menjadi seorang warga biasa karena tidak menggunakan atribut partai dan belum didaftarkan menjadi capres oleh partai pengusungnya.

"Kita berdoa, berbaik sangka dan positioning beliau dengan segala hormat saya kurang pengetahuannya masih sebagai masyarakat biasa. Berbeda dengan bendera-bendera kan clear kalau bendera tidak Apple to Apple juga kalau tadi misalkan Mas Ganjar tanpa atribut masih sebagai warga biasa dia belum didaftarkan," kata Ustadz Yusuf Mansur, Selasa (12/9/2023).

Dia menganggap tayangan azan magrib tampilkan Ganjar Pranowo tidak ada masalah karena belum dalam masa kampanye. Sehingga pria yang aktif dalam partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu hanya ada masalah persepsi masing-masing.

"Ada aspek regulasi kan juga tidak ada atribut di masa belum didaftarkan. Jadi ini adalah masalah persepsi, kalau memang temen ya temen kalau musuhnya yah musuhnya,"katanya.

Lebih lanjut, UYM mengatakan penting juga untuk melihat kandidat-kandidat lainnya. Terutama keterpihakan terhadap agamanya.

"Mau enggak mau Indonesia adalah negara yang agamis Insya Allah mudah-mudahan kita akan melihat bukan sebagai pencitraan tetapi sebagai doa kita bersama,"ucapnya.

