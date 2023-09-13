Ganjar Pranowo Tampil di Tayangan Azan Magrib, UYM: Capres Lain Monggo

JAKARTA - Munculnya bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ganjar Pranowo dalam tayangan Azan Magrib mendapat tanggapan positif. Salah satunya dari Ustaz Yusuf Mansur (UYM) yang menilai bahwa hal ini sebagai salah satu contoh teladan bagi para pemimpin.

"Iya semua capres semua cawapres ya monggo. Umat pengen lihat kok dia ke masjid apa nggak? sholat apa nggak? ngaji atau enggak kan umat ingin juga merasa terwakili kan," kata Ustadz Yusuf Mansur, Selasa (12/9/2023).

Pria yang aktif dalam partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu pun turut mendoakan dan berbaik sangka atas munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan azan magrib.

Menurutnya, Ganjar Pranowo masih menjadi seorang warga biasa karena tidak menggunakan atribut partai dan belum didaftarkan menjadi capres oleh partai pengusungnya.

"Kita berdoa, berbaik sangka dan positioning beliau dengan segala hormat saya kurang pengetahuannya masih sebagai masyarakat biasa. Berbeda dengan bendera-bendera kan clear kalau bendera tidak Apple to Apple juga kalau tadi misalkan Mas Ganjar tanpa atribut masih sebagai warga biasa dia belum didaftarkan," ucapnya.

UYM mengatakan bahwa penting juga untuk melihat kandidat-kandidat lainnya, terutama keterpihakan terhadap agamanya.

"Mau enggak mau Indonesia adalah negara yang agamis Insya Allah mudah-mudahan kita akan melihat bukan sebagai pencitraan tetapi sebagai doa kita bersama," ucapnya.