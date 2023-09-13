Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:11 WIB
Presiden Jokowi Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Presiden Jokowi jajal kereta cepat Jakarta-Bandung. (MPI/Heri Purnomo)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Rabu (13/9/2023) pagi hari. Presiden akan naik kereta cepat Jakarta-Bandung dari Stasiun Halim.

Berdasarkan pantauan MNC Portal, Presiden Jokowi tiba di Stasiun Halim sekitar pukul 08.47 WIB. Tampak Presiden mengenakan pakaian kemeja putih dan celana hitamm

Presiden tiba di stasiun didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritan dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Samadi, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin serta Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo.

Rombongan mulai memasuki kereta cepat sekitar pukul 08.59 WIB. Kereta kemudian dijalankan pukul menuju Stasiun Padalarang. Presiden akan melanjutkan ke Kota Bandung dengan menggunakan kereta feeder.

"Berangkat jam 09.00 WIB. Rutenya sampai ke Padalarang, lalu naik KA Feeder. KA feeder lanjut ke Bandung," kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Jakarta China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi.

MNC Portal berkesempatan ikut serta dalam rombongan Presiden Jokowi untuk menjajal Kereta Cepat dari stasiun Halim. Berdasarkan pantauan di lokasi, beberapa fasilitas seperti toilet, dan pintu masuk menggunakan tap cash sudah bisa digunakan.

Namun pada lantai 1 atau lobi seluruh fasilitas belum sepenuhnya dapat dipergunakan. Salah satunya pendingin ruangan yang belum nyala secara keseluruhan.

Di lantai 2 menuju pintu masuk, tampak pencahayaan dan fasilitas bekerja dengan baik. Pencahayaan juga nampak terlihat lebih baik dari lantai 1 atau lobby Stasiun Halim. Beberapa miniatur kereta cepat dan lukisan juga dipajang menuju pintu masuk.

