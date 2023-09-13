Dukung Ganjar, Gabungan Seniman Indonesia Resmi Dikukuhkan Jadi Relawan

JAKARTA - Gabungan Seniman Indonesia (GSI) dikukuhkan sebagai relawan resmi Ganjar Pranowo oleh Tim Koordinasi Relawan Ganjar Pranowo for President 2024. Aktor yang juga anggota GSI, Gading Marten, merasa terhormat atas hal ini.

"Kita merasa terhormat sekali bisa hadir di sini mendaftarkan GSI sebagai relawan resmi Bapak Ganjar dan ternyata disambut baik, langsung diterima karena mungkin kredibilitas dan rekam jejak dari teman-teman GSI sudah terlihat dari awal perjalanannya, militansinya dalam mendukung Pak Ganjar sebagai Presiden," kata Gading dalam keterangannya.

Gading mengaku mengenal baik Ganjar Pranowo secara personal.

"Beberapa kali sempet mampir ke Semarang, ngobrol bareng secara personal dan diterima dengan baik, mungkin sesama orang Jawa jadi cepet nyambung aja ngobrolnya," lanjut Gading.

Salah satu contoh yang diungkapkan Gading adalah saat dirinya memohon persetujuan dan dukungan kepada Ganjar untuk menggunakan Jawa Tengah sebagai homebase klub basket miliknya.

Gading mengaku terkesan atas dukungan yang diutarakan Ganjar terhadap klub basket miliknya.

"Yang paling intens ketika saya meminta dukungan sebagai presiden klub basket di salah satu kota di Jawa Tengah dan dateng secara personal, didukung juga sama Pak Ganjar. Itu yang paling berkesan," jawab Gading.

Atas hal tersebut, melalui GSI, Gading siap mendukung Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024 mendatang.

Gading berharap seniman Indonesia bisa semakin maju dan eksis keberadaanya apabila Ganjar terpilih sebagai Presiden 2024.

"GSI tanpa diminta selalu bergerak untuk menentukan arah dukungannya kepada Pak Ganjar Pranowo, semoga dengan eksposure yang dimiliki bisa bermanfaat untuk mengenalkan sosok Pak Ganjar dan semoga kami sebagai seniman terus eksis dan jangan dilupakan apabila Pak Ganjar kepilih sebagai Presiden," tutur Gading.