Ganjar Muncul di Tayangan Azan, Ustadz Yusuf Mansur: Tunjukkan Keislamannya, Bukan Politik Identitas

JAKARTA - Ustadz Yusuf Mansur menanggapi soal Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang diusung oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo), yang dianggap menggunakan politik identitas. Hal ini terkait kemunculan Ganjar muncul dalam tayangan azan.

Menurut Ustadz Yusuf Mansur, hal tersebut seharusnya sah-sah saja mengingat lantaran Ganjar belum mendaftarkan dirinya sebagai capres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan masih berstatus sebagai warga sipil.

"Kalau saya melihat misalkan Mas Ganjar kan juga warga biasa belum didaftarkan KPU belum jadi capres resmi dengan cawapresnya siapa," kata Yusuf Mansur saat ditemui di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

"Sehingga kalau ini memang bagus, umat Islam senanglah. Para capres-cawapres menunjukkan keislamannya itu identitas politik bukan politik identitas," tuturnya.

Sosok Ganjar yang muncul dalam tayangan azan, kata Yusuf Mansur hal itu membuka peluang buat capres dan cawapres lainnya bisa membuat masyarakat senang karena calon pemimpinnya tidak jauh dari masjid dan agama. Berbeda halnya dengan politik identitas, Yusuf Mansur mengatakan jika hal tersebut seharusnya disertai dengan ancaman dan kalimat negatif.