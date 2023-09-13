Hello Kuala Lumpur Diduga Jiplak Halo-Halo Bandung, Menko PMK: Kirim ke Saya Lagunya

Menko PMK Muhadjir Effendy minta dikirimi lagi Hello Kuala Lumpur karena belum mendengarnya (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy merespons lagu Malaysia yang diduga menjiplak lagu Halo-Halo Bandung. Lagu itu bertajuk Hello Kuala Lumpur.

“Saya belum dengar lagunya belum berani komentar. Tolong dikirimkan saya deh lagunya. Nanti biar diproses kan berkaitan dengan hak cipta itu,” ungkap Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Rabu (13/9/2023).

Sebelumnya, dunia maya dihebohkan dengan kelakukan random pegiat industri kreatif Malaysia. Channel Youtube Lagu Kanak TV menghadirkan lagu Helo Kuala Lumpur yang menjiplak lagu Halo-Halo Bandung.

Diketahui, lagu Hello Kuala Lumpur mirip sekali dengan lagu Halo-Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Mereka hanya mengganti lirik.

“Hello Kuala Lumpur, Ibu kota keriangan. Hello Kuala Lumpur, kota kenang-kenangan. Sudah lama aku, tidak berjumpa denganmu, sekarang sudah semakin maju, aku suka sekali,” bunyi lirik Helo Kuala Lumpur.

Lagu tersebut dirilis 5 tahun lalu. Selain menghadirkan lagu berbahasa melayu, lagu tersebut juga menghadirkan lagu berbahasa Inggris. Selain itu, mereka juga mengklaim lagu tersebut merupakan lagu patriotik rakyat Malaysia.