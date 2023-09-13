Diperiksa Bareskrim soal Umpatan ke Jokowi, Rocky Gerung Bawa Kopi dan Rokok

JAKARTA- Rocky Gerung kembali hadir memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan melontarkan kata 'bajingan tolol'.

Pantauan MNC Portal di lokasi, tepat pada Rabu (13/9/2023) pukul 10.02 WIB, Rocky nampak tiba di Bareskrim dengan pakaian santai yakni baju polo berwarna biru navy.

Rocky tiba ke Bareskrim dengan pengawalan ketat dari anggota kepolisian. Bahkan, kedatangan Rocky hanya seperkian detik memasuki gedung Bareskrim. "Hey," ujar Rocky ke awak media.

Sementara itu, kuasa hukum Rocky, Haris Azhar juga tiba di Bareskrim pada pukul 10.07 WIB. Haris terlihat membawa kardus dalam pemeriksaan kali ini. "Bawa kopi, rokok, bawa bukti," singkatnya.

Diketahui, Polisi kembali memanggil Rocky Gerung ke Bareskrim Polri pada Rabu (13/9/2023) hari ini. Pemanggilan tersebut, atas kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan melontarkan kata 'bajingan tolol'.