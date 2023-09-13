Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa Bareskrim soal Umpatan ke Jokowi, Rocky Gerung Bawa Kopi dan Rokok

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |10:47 WIB
Diperiksa Bareskrim soal Umpatan ke Jokowi, Rocky Gerung Bawa Kopi dan Rokok
Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA- Rocky Gerung kembali hadir memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan melontarkan kata 'bajingan tolol'.

Pantauan MNC Portal di lokasi, tepat pada Rabu (13/9/2023) pukul 10.02 WIB, Rocky nampak tiba di Bareskrim dengan pakaian santai yakni baju polo berwarna biru navy.

Rocky tiba ke Bareskrim dengan pengawalan ketat dari anggota kepolisian. Bahkan, kedatangan Rocky hanya seperkian detik memasuki gedung Bareskrim. "Hey," ujar Rocky ke awak media.

Sementara itu, kuasa hukum Rocky, Haris Azhar juga tiba di Bareskrim pada pukul 10.07 WIB. Haris terlihat membawa kardus dalam pemeriksaan kali ini. "Bawa kopi, rokok, bawa bukti," singkatnya.

Diketahui, Polisi kembali memanggil Rocky Gerung ke Bareskrim Polri pada Rabu (13/9/2023) hari ini. Pemanggilan tersebut, atas kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan melontarkan kata 'bajingan tolol'.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/337/3137953/pco-iKg0_large.jpg
Mahasiswi ITB Ditangkap Usai Unggah Meme Prabowo-Jokowi Ciuman, PCO: Lebih Baik Dibina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/512/3038257/lima-content-creator-dipolisikan-buat-konten-rumah-milyader-arab-semarang-berhantu-uWBj9wEY2f.jpg
Lima Content Creator Dipolisikan, Buat Konten Rumah Milyader Arab Semarang Berhantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034598/said-didu-dilaporkan-warga-tangerang-usai-minta-proyek-psn-pik-2-ditinjau-OVPETPWVFa.jpg
Said Didu Dilaporkan Warga Tangerang Usai Minta Proyek PSN-PIK 2 Ditinjau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/519/3005035/sebar-foto-asusila-pelajar-smp-di-malang-warga-banjarnegara-ditangkap-polisi-8MjbXH2Jq3.jpg
Sebar Foto Asusila Pelajar SMP di Malang, Warga Banjarnegara Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/05/512/2992993/aktivis-lingkungan-daniel-frits-divonis-7-bulan-penjara-terjerat-uu-ite-w5xMvY71fz.jpg
Aktivis Lingkungan Daniel Frits Divonis 7 Bulan Penjara, Terjerat UU ITE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/337/2986336/mk-kabulkan-gugatan-hariz-azhar-fatia-hapus-pasal-sebar-hoax-bikin-onar-OrJOIFhLnz.jpg
MK Kabulkan Gugatan Hariz Azhar-Fatia, Hapus Pasal Sebar Hoax Bikin Onar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement