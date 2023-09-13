Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ketuai Ratusan Jenderal Purnawirawan TNI-Polri, Agum Gumelar Pastikan Pepabri Netral di Pilpres 2024

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |15:44 WIB
Ketuai Ratusan Jenderal Purnawirawan TNI-Polri, Agum Gumelar Pastikan Pepabri Netral di Pilpres 2024
Reuni Perpabri (Foto: MPI/Bachtiar)
A
A
A

JAKARTA - Ketua umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar mengklaim, organisasinya yang diisi ratusan jenderal TNI-Polri dipastikan netral di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal tersebut dikatakan Agum dalam sela acara HUT ke-64 Pepabri di Wisma Elang Laut, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (12/9/2023).

"Kita organisasi bersikap netral. Sebagai individu silakan bisa menentukan pilihan ke siapa-siapa," ujar Agum di lokasi.

Kendati demikian, kata Agum, polarisasi di Pemilu 2023 serta perdebatan di kontestasi tersebut wajar terjadi. Terpenting, semua harus usai setelah pesta demokrasi tersebut selesai.

"Tapi sekali lagi selalu saya tekankan perbedaan memilih atau polarisasi ini adalah sesuatu hal yang wajar tapi harus bersifat sementara," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Perpabri
