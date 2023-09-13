Komisi I DPR Setujui Gaji TNI-Polri Naik 8 Persen, Anggaran Ditambah!

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan pihaknya telah menyetujui kenaikan anggaran RKA/KL Kemenhan TNI 2024 sebesar Rp1,6 Triliun. Kenaikan anggaran ini untuk tambahan belanja seiring dengan kenaikan gaji TNI-Polri sebesar 8 persen yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Meutya Hafid sebelum memulai rapat bersama Kemenhan yang dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, dan semua kepala staf angkatan, Rabu (13/9/2023) di Senayan, Jakarta Pusat.

"Komisi I juga menerima surat dari pimpinan Banggar, saya rasa ini terbuka tidak apa-apa karena sudah disampaikan oleh Presiden dengan nomor B/11091/AG.05.02/09/2023 tertanggal 11 September 2023, perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN TA 2024 terkhusus mengenai kenaikan gaji 8 persen untuk ASN, TNI, Polri," kata dia.

"Jadi alhamdulillah ini kita bahas minggu lalu belum ada dukungan jadi (sekarang) sudah ada dan untuk kenaikan gaji berupa Rp1.671.963.798.000 (Rp1,6 triliun), untuk tambahan belanja nanti dipaparkan lebih jelas oleh Pak wamenhan," katanya.

Usai melaporkan hal itu, lantas rapat dilakukan secara tertutup. Sebab rapat itu banyak membahas anggaran untuk rencana kerja Kemenhan dan TNI tahun 2024 mendatang.

"Rapat dengan ini kita buka dan karena ini sifatnya anggaran Kementerian Pertahanan yang akan membahas juga dukungan terhadap masing masing. Termasuk alutsista jadi mohon maaf rapat harus kita buka dengan sifat tertutup," ucapnya.

Hal ini pun dibenarkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, di mana Komisi I DPR RI telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut.

"Tidak ada yang berubah dari kemarin, masih sama. Hanya ini ditetapkan saja bahwa Komisi I menyetujui dengan anggaran yang disampaikan kemarin," katanya.