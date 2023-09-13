Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Berhasil Jadikan Jateng Good Governance, Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |15:49 WIB
Ganjar Berhasil Jadikan Jateng Good Governance, Bisa Jadi Contoh untuk Daerah Lain
Ganjar Pranowo sewaktu menjabat gubernur. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Penerapan good governance sewaktu Ganjar Pranowo menjabat Gubernur membuat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah percontohan.

Pengamat dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro, Profesor FX Sugiyanto mengakui keberhasilan Ganjar dan menjelaskan beberapa indikator yang bisa dicontoh oleh pemerintah daerah maupun instansi lainnya.

"Ketika BPKP menjadikan Jateng selama Ganjar itu jadi Gubernur, saya pikir cukup masuk akal juga. Karena ada beberapa indikator penting kalau kita bicara (good) governance itu," kata Sugiyanto saat dihubungi, Rabu (13/9/2023).

Di antara indikator utama yang dimaksudkannya adalah partisipasi publik dan respons kepada publik ketika ada berbagai macam keluhan. Termasuk transparansi, ketaatan kepada hukum hingga terkait proses pendemokrasiannya.

Menurut Sugiyanto, dari beberapa indikator penting itu, yang paling menonjol dari penerapan sistem good governance di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Ganjar, adalah soal partisipasi publik dan cara meresponsnya.

"Yang pertama, soal partisipasi. Mungkin yang paling menonjol partisipasi dan respons itu begini: publik itu bisa mengakses langsung melalui kanal-kanal yang disediakan. Ada berbagai macam itu channel (kanal)," katanya.

Salah satu kanal yang disediakan pemerintah daerah setempat adalah portal laporan pengaduan yang diberi nama LaporGub!. Inovasi itu diikuti proses transformasi birokrasi yang dilakukan Gubernur Ganjar.

Laporan-laporan dari masyarakat diakui langsung direspons oleh Ganjar. Keberhasilan program itu pun disaksikan langsung oleh Sugiyanto yang kebetulan sedang terlibat dalam riset yang dilakukan tim dari Undip saat itu.

"Kemudian, untuk partisipasi perencanaan saya juga cukup mengerti, begitu. Jadi, sebetulnya ada cukup banyak indikator yang bisa dilihat, yang bisa dikaji. Dan, (keberhasilan) itu nampak kalau ini data," ujar Sugiyanto.

Untuk mencapai keberhasilan itu, dia menyadari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membutuhkan setidaknya 3-4 tahun pertama sejak Ganjar menjadi Gubernur. Hal itu dinilai menandakan adanya proses yang cukup sulit.

Halaman:
1 2
      
