Saat Wiranto, SBY, Prabowo hingga Hendripriyono dan Agum Gumelar Duduk Melingkar di HUT Ke-64 Pepabri

JAKARTA - Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (PEPABRI) tengah merayakan syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64 di Wisma Elang Laut, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (12/9/2023) pagi.

Dalam pantauan MNC Portal di lokasi, sederet tokoh pensiunan Jenderal nampak hadir mengikuti acara tersebut. Bahkan, sosok Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga hadir mengikuti prosesi tersebut.

Tak hanya SBY, sederet tokoh seperti Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono, Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan ketua umum PEPABRI Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar juga turut hadir di acara tersebut.

Nampak, baik SBY, Agum, Wiranto hingga Prabowo terlihat duduk melingkar di dalam satu meja yang sama.

Mereka nampak saling bercengkrama sembari diiringi busana yang senada. Yakni, celana hitam dengan balutan baju batik berwarna coklat.

Di sisi lain, acara syukuran HUT-64 ini merupakan rangkaian kedua PEPABRI setelah sebelumnya menggelar acara upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan

(Khafid Mardiyansyah)