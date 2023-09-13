Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Duel Gladiator Manusia vs Singa Ternyata Pernah Digelar di SUGBK

Putri Amanda , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |16:05 WIB
Kisah Duel Gladiator Manusia vs Singa Ternyata Pernah Digelar di SUGBK
Gladiator manusia versus singa/Foto: Tangkapan layar
JAKARTA - Duel antara gladiator manusia versus singa ternyata pernah digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Duel maut ini berlangsung pada 1968.

Duel Gladiator Manusia vs Singa ini mendadak viral usai akun Potret Lawas mengunggah rekaman pertarungan tak biasa itu di Twitter. Dalam keterangannya disebutkan bahwa laga itu ditonton 100 ribu orang.

Duel itu mempertemukan antara Bandot Lahardo, juara gulat asal Jawa Barat dengan seekor singa. Pertarungan ala gladiator ini pertama kali digelar di Tanah Air pada waktu itu.

Di tengah sesakan penonton yang memadati SUGBK, Bandot yang juga pemilik kelompok sirkus ini terlihat berhadap-hadapan dengan seekor singan dewasa.

Ia pun dalam video yang diunggah di sosial media terlihat mendoba memprovokasi singa tersebut agar berduel dengannya. Namun sayang, singa tersebut enggan bertarung.

