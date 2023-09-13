Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selain 10,5 Tahun Penjara, Jaksa Tuntut Hak Politik Lukas Enembe Dicabut 5 Tahun

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |16:13 WIB
Selain 10,5 Tahun Penjara, Jaksa Tuntut Hak Politik Lukas Enembe Dicabut 5 Tahun
Jaksa tuntut Lukas Enembe dicabut hak politiknya/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut gubernur non-aktif Papua, Lukas Enembe (LE) 10 tahun enam bulan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua.

Selain kurungan badan, JPU juga menuntut hak politik LE dicabut selama lima tahun.

 BACA JUGA:

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana," kata Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Selain itu, Jaksa juga menuntut agar LE dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

 BACA JUGA:

"Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp47,833 miliar selambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap," ujar Jaksa Wawan.

Jika dalam waktu satu bulan setelah perkara tersebut mempunyai hukum tetap, maka JPU mengusulkan untuk harta benda yang bersangkutan dilelang sebagai pengganti uang denda.

Sebelumnya, Lukas didakwa telah menerima suap dan gratifikasi sebesar Rp46,8 miliar. Dengan rincian, ia menerima suap sebesar Rp45.843.485.350 (Rp45,8 miliar) dan gratifikasi sebesar Rp1 miliar. Suap dan gratifikasi itu berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa di Papua.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/07/30/337/2254609/mantan-koruptor-dilarang-maju-pilkada-06FvP5qMuV.jpg
Mantan Koruptor Dilarang Maju Pilkada!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/31/337/1904777/cara-membuat-jera-para-koruptor-PZIG0YGC5U.jpg
Cara Membuat Jera Para Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/02/14/337/1105915/pemberantasan-korupsi-harus-fokus-di-pengembalian-uang-negara-ToPQYDApQ7.jpg
Pemberantasan Korupsi Harus Fokus di Pengembalian Uang Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/11/15/339/897688/CWVv6rTGZ0.jpg
PAN Sambut Baik Penghapusan Dana Pensiun Anggota DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/11/15/339/897510/dNVV3BQWF4.jpg
Fraksi Hanura Dukung Dana Pensiun Anggota DPR Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/11/15/339/897453/BBq0RsE0wE.jpg
Gerindra Usul Semua Anggota DPR Tak Dapat Pensiun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement