HOME NEWS NASIONAL

Arsjad Rasjid Tinggalkan Rapat TPN Lebih Dulu: Kita Banyak Diskusi dan Mendengarkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |16:38 WIB
Arsjad Rasjid Tinggalkan Rapat TPN Lebih Dulu: Kita Banyak Diskusi dan Mendengarkan
Arsjad Rasjid (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi di Gedung High End, kawasan MNC Centre, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Rapat digelar dihadiri seluruh pimpinan empat partai politik pengusung Ganjar sekaligus Arsjad Rasjid dan Andika Perkasa yang sebelumnya ditunjuk jadi Ketua dan Wakil Ketua TPN.

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, rapat itu digelar tertutup sejak pukul 14.00 WIB. Namun, pada pukul 15.48 WIB Arsjad Rasjid terlihat meninggalkan ruang rapat terlebih dulu.

Sebelum meninggalkan Gedung High End ia menyempatkan diri bertemu awak media. Dalam rapat tertutup itu ia mengaku berdiskusi dan diberikan sejumlah tanggung jawab.

“Sesuai yang saya katakan saya belum melakukan klarifikasi, jadi hari ini yang saya inikan adalah bagaimana berdiskusi, mendengarkan dan mendapatkan bagaimana apa yang diberikan tanggung jawab kepada saya,” ungkap Arsjad, Rabu (13/9/2023).

Halaman:
1 2
      
