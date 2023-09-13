Halo-Halo Bandung Diplagiat? Saksikan Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!

JAKARTA - Okezone Updates pada (13/9/2023) akan menyajikan berita-berita yang menarik dan kekinian. Tidak sampai disitu saja, beberapa berita viral juga pun ditayangkan dalam program berita ini.

Salah satu berita yang viral adalah tentang lagu berjudul "Halo Kuala Lumpur", yang diunggah sebuah kanal YouTube pada 27 Mei 2020 ini menjadi perbincangan warganet Indonesia.

Pasalnya, melodi lagu ini sama dengan "Halo-halo Bandung" ciptaan Ismail Marzuki. Bahkan, lagu Halo Kuala Lumpur hanya mengubah kata sapaan, dan beberapa kata lain dari lirik asli Halo-halo Bandung.

Netizen pun kesal dan geram dengan negara tetangga, yang gemar menjiplak kebudayaan Indonesia. Sebelumnya ada beberapa lagu nasional Indonesia yang sempat diklaim oleh Malaysia, salah satu nya adalah rasa sayange.

Selain itu ada berita tentang festival layang-layang. Layang-layang hias dengan beraneka bentuk ini menghiasi langit di Kelurahan Beran, Kabupaten Blora.