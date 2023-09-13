Soal Rapat Perdana TPN, Sekjen Perindo: Tegaskan Pentingnya Koordinasi Antar-Partai

JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo menggelar rapat konsolidasi bersama empat partai politik pengusung di Gedung High End, kompleks MNC Centre, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan rapat konsolidasi membahas tentang pentingnya koordinas antar partai pendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden selanjutnya. Ia pun mengatakan bahwa TPN mempunyai target yang sama.

“Rapat tadi menegaskan pentingnya koordinasi secara intersif antar partai agar target kemenangan GP (Ganjar Pranowo) bisa satu putaran,” kata Ahmad Rofiq, Rabu (13/9/2023).

Selain itu, dalam rapat tadi juga dibahas mengenai struktur TPN. Struktur TPN nantinya akan terus menyesuaikan dinamika dan kebutuhan pemenangan.

“Rapat juga menegaskan agar format struktur TPN harus menyesuaikan dengan dinamika dan kenutuhan pemenangan. Tidak gemuk tapi fungsional,” ungkapnya.