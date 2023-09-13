Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa 9 Jam, Rocky Gerung Dicecar 70 Pertanyaan Terkait Hoaks di Bareskrim

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |20:07 WIB
Diperiksa 9 Jam, Rocky Gerung Dicecar 70 Pertanyaan Terkait Hoaks di Bareskrim
Rocky Gerung (Foto: Irfan Maruf)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung selesai menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim selama kurang lebih sembilan jam terkait dugaan ujaran berita bohong. Rocky dicecar sebanyak 70 pertanyaan oleh penyidik.

Rocky tiba di Bareskrim Mabes Polri mulai sekitar pukul 10.00 WIB dan selesia menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.00 WIB. Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar mengatakan kliennya diperiksa sekitar 70 pertanyaan.

"Pemeriksaan hari ini cukup panjang ada 70 penuh pertanyaan melanjutkan dari pemeriksaan yang minggu lalu," kata Haris kepada awak media, Rabu (13/9/2023).

Dia mengatakan, pemeriksaan hari ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya 6 September 2023. Jika ditotal pemeriksaan pada pertama dan hari ini diperkirakan mencapai 117 pertanyaan.

"Minggu lalu memang di break karena ada penyidiknya ada kebutuhan lalu kita ada kebutuhan di break minggu lalu dolanjutkan tadi pagi lalu baru selesai kira-kira setengah jam yang lalu," katanya.

Rocky diperiksa terkait tentang Pasal 14, 15 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong. Meski demikian, Rocky mengaku cukup bingung dengan pertanyaan pertanyaan yang hanya terkait penggalan kata yang diucapkan.

"Kita juga bingung, Pak Rocky juga bingung. Karena Pak Rocky menjelaskan bahwa kalau penggalan-penggalan kalimat itu tidak menggambarkan maksud dari analisanya Pak Rocky. Analisanya Pak Rocky tidak bisa dijawab lewat potongan kata atau kalimat," jelasnya.

Diketahui, Polisi kembali memanggil Rocky Gerung ke Bareskrim Polri pada Rabu 13 September 2023, hari ini. Polisi mendalami soal dugaan pemberitaan bohong sebagaimana dimuat Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Yang dilaporkan adalah terkait dengan menyebarkan berita bohong kemudian di mana termaksud dalam Pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Jadi ini yang dilaporkan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Birgjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186146/wamenkomdigi_nezar_patria-TYvu_large.jpeg
Wamenkomdigi Bongkar Modus Baru Hoaks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186143/enda_nasution-yZDA_large.jpg
Waspada Beragam Bentuk Hoaks, Lucu hingga Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/337/3161451/polri-biJW_large.jpg
Geram! Irjen Karyoto Kejar Penyebar Hoaks yang Fitnah Dirinya Marahi Kapolri karena Tak Jadi Kabareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/519/3134479/hoaks-TWsM_large.jpg
Pakai AI Kelabui 100 Korban, 3 Penyebar Hoaks Promo Motor Murah Catut Nama Sejumlah Gubernur Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/337/3091789/hoax-tL4o_large.jpg
Beredar Rekaman Suara Mirip Jokowi Terkait Ahmad Luthfi Ternyata Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/525/3089205/tim_sar-SPf6_large.jpg
Beredar Kabar 2 Orang Hanyut di Sungai Cigede Dayeuhkolot, Tim SAR: Hoaks!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement