INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Lahan Pangan di Sikka NTT Terbakar, Partai Perindo: Bantu Warga, Percepat Penanganan!

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |20:40 WIB
Lahan Pangan di Sikka NTT Terbakar, Partai Perindo: Bantu Warga, Percepat Penanganan!
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Yerry Tawalujan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan meminta pemerintah cepat bergerak membantu warga yang terdampak kebakaran lahan di Desa Rokilole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, NTT, Selasa (12/9/2023).

"Karena kebakaran lahan itu menghanguskan persediaan pangan warga. Dari data yang kami terima, ada 45 unit lumbung pangan, 14 ton kang hijau, 15 ton jagung, 5.000 pohon mente, 1.000 pohon kelapa, dan 500 pohon kakao yang ikut ludes terbakar," ujar Yerry kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).

Yerry --yang juga merupakan Bacaleg DPR RI Partai Perindo Dapil Sulawesi Utara ini-- meminta Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial untuk segera turun membantu padamkan kebakaran dan memberikan bantuan yang diperlukan.

"BNPB dan Tim Basarnas perlu segera turun padamkan kebakaran agar tidak meluas. Lalu Kemensos berikan bantuan untuk warga yang terdampak bencana kebakaran," pinta Yerry.

Sedangkan untuk bantuan jangka panjang, Yerry meminta pihak Kementerian Pertanian untuk membantu warga dengan penyediaan bibit tanaman pangan.

