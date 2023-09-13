Rafael Alun Pilih Bungkam Ditanya Soal Putusan Mario Dandy

JAKARTA - Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo memilih bungkam ketika ditanya soal vonis anaknya, Mario Dandy Satriyo.

Hal tersebut terjadi ketika Rafael Alun selesai melakoni sidang atas kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Saat keluar dari ruang sidang, wartawan langsung mengerubungi Rafael Alun dan melontarkan sejumlah pertanyaan, di antaranya respons Rafael Alun perihal putusan 12 tahun anaknya pada kasus penganiayaan David Ozora.

Rafael Alun tidak sedikit pun merespons pertanyaan tersebut malah berlalu sembari mengatupkan tangannya.

Kemudian, Rafael Alun juga diam ditanya perihal biaya restitusi sebesar Rp25 miliar yang dijatuhkan kepada anaknya dan mobil Rubicon yang harus dirampas untuk kemudian dilelang.

Lalu Rafael Alun memilih diam seribu bahasa dengan memilih keluar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang kasus penganiayaan David Ozora pada Kamis 7 September 2023 beragendakan pembacaan vonis.