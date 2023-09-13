Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rocky Gerung Tak Persoalkan Wanita yang Labrak Dirinya di Bareskrim

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |22:32 WIB
Rocky Gerung Tak Persoalkan Wanita yang Labrak Dirinya di Bareskrim
Rocky Gerung (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Viral di medsos video ketika Rocky Gerung digeruduk wanita yang mengenakan kaus 'Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung', pada Kamis 7 September 2023.

Aksi penggerudukan diduga terjadi di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta.

Usai menjalani pemeriksaan penyidik Bareskrim pada Rabu (13/9/2023) malam ini, Rocky memastikan bahwa tak mau mempermasalahkan lebih jauh soal kasus tersebut.

"Biasa aja lah mau diapain itu orang melabrak, atau orang mau memuji. Banyak juga orang yang lambaikan tangan ke saya," kata Rocky, Rabu (13/9/2023).

Dirinya diperiksa oleh penyidik Bareskrim selama kurang lebih sembilan jam terkait dugaan ujaran berita bohong. Rocky tiba di Bareskrim Mabes Polri mulai sekitar pukul 10.00 WIB dan selesai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 19.00 WIB.

Kuasa hukum Rocky Gerung, Haris Azhar mengatakan kliennya dicecar sebanyak 70 pertanyaan oleh penyidik.

"Pemeriksaan hari ini cukup panjang ada 70 penuh pertanyaan melanjutkan dari pemeriksaan yang minggu lalu," kata Haris.

Lebih lanjut, Haris mengatakan, pemeriksaan ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya 6 September 2023. Jika ditotal pemeriksaan pada pertama dan hari ini diperkirakan mencapai 117 pertanyaan.

"Minggu lalu memang di break karena ada penyidiknya ada kebutuhan lalu kita ada kebutuhan di break minggu lalu dolanjutkan tadi pagi lalu baru selesai kira-kira setengah jam yang lalu," katanya.

Halaman:
1 2
      
