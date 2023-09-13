Korban Tewas Digorok Suami di Bekasi Merupakan Host Live Produk Kecantikan di Medsos

BEKASI - Kematian Mega Suryani Dewi (24), ibu muda yang tewas secara tragis oleh suaminya Nando Kusuma Wardana (25) menggemparkan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Dikabarkan korban merupakan sebagai host produk kecantikan dengan melakukan live dengan pengguna di sosial media.

Diketahui Mega Suryani Dewi (korban) belum satu bulan bekerja, di salah satu perusahaan kecantikan yang cukup populer di Indonesia.

"Dia sendiri (Mega Suryani Dewi) kerja di salah satu perusahaan kosmetik," ucap Deden, Selasa (12/9/2023).

Deden menjelaskan, suami korban tak lain ialah tersangka, berprofesi sebagai buruh pabrik di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Namun, belakangan karena tak mencukupi bekerja di pabrik, akhirnya tersangka Nyambi sebagai ojek online (ojol).

"Pelaku (Nando) kerja di perusahaan cuma menurut dia penghasilannya kurang jadi dia sambil ngojek," jelasnya.