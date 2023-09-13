Keluarga Pastikan Kabar Ibu Muda Tewas Digorok Suami Tengah Hamil Hoaks

BEKASI - Mega Suryani Dewi (24), ibu muda yang tewas secara tragis lantaran digorok oleh suaminya Nando Kusuma Wardana (25) kini telah ditangkap kepolisian.

Belakangan kabar beredar korban yang tengah hamil itu langsung dibantah oleh pihak keluarga.

Spekulasi isu korban tengah hamil ini kemudian berkembang di masyarakat hingga ranah media sosial. Kakak korban, Deden Suryana (27) menegaskan bahwa kabar adiknya saat tewas sedang hamil itu tidak benar.

"Enggak, itu berita bohong, hoax itu," kata Deden, Selasa (12/9/2023).

Deden mengatakan bahwa korban dan tersangka merupakan pasangan suami-istri yang baru membina rumah tangga selama tiga tahun. Keduanya dikaruniai dua orang anak yang masih balita, masing-masing berusia 18 bulan dan tiga tahun.