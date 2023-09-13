Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Belum Diputuskan, Tarif Transjakarta Kalideres-Bandara Soetta Masih Dibahas

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |03:00 WIB
Belum Diputuskan, Tarif Transjakarta Kalideres-Bandara Soetta Masih Dibahas
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan besaran tarif Transjakarta rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Pasalnya, sampai saat ini masih dalam pembahasan di internal.

"Sedang kita proses, berproses di internal Pemprov," kata Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Selasa (12/9/2023).

Saat ini, kata dia, internal Pemprov DKI tengah merincikan terlebih dahulu besaran tarif tersebut secara matang. Jika sudah selesai, hal itu akan segera disampaikan kepada komisi terkait di DPRD DKI Jakarta.

"Kita harapkan dalam waktu tidak terlalu lama suratnya disampaikan ke Dewan," ujarnya.

Sambil menyusul penetapan tarif Transjakarta rute Terminal Kalideres-Bandara Soetta, Syafrin memastikan uji coba akan tetap dilaksanakan dengan tarif nol rupiah.

"Iya, masih (nol rupiah). Karena kita menunggu penetapan tarif," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181774/transjakarta-Ichb_large.jpg
Transjakarta Rekayasa Rute Imbas Demo Buruh di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181661/bus_transjakarta-9Ens_large.jpg
Hore! Pegawai Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3180937/jak_linko-4Qck_large.jpg
Diduga Diadang Oknum Sopir Angkot, JakLingko Pulogadung-Kampung Melayu Dihentikan Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180196/transjakarta-6bZQ_large.jpg
Imbas Demo di Monas, Transjakarta Rekayasa Rute Perjalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177913/kecelakaan-hlxZ_large.jpg
Transjakarta Tindak Tegas Pramudi Usai Kecelakaan di Halte Dukuh Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173012/transjakarta-TOIp_large.jpg
Layanan Transjakarta Koridor 1 Blok M-Kota Kembali Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement