Belum Diputuskan, Tarif Transjakarta Kalideres-Bandara Soetta Masih Dibahas

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan besaran tarif Transjakarta rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Pasalnya, sampai saat ini masih dalam pembahasan di internal.

"Sedang kita proses, berproses di internal Pemprov," kata Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, Selasa (12/9/2023).

Saat ini, kata dia, internal Pemprov DKI tengah merincikan terlebih dahulu besaran tarif tersebut secara matang. Jika sudah selesai, hal itu akan segera disampaikan kepada komisi terkait di DPRD DKI Jakarta.

"Kita harapkan dalam waktu tidak terlalu lama suratnya disampaikan ke Dewan," ujarnya.

Sambil menyusul penetapan tarif Transjakarta rute Terminal Kalideres-Bandara Soetta, Syafrin memastikan uji coba akan tetap dilaksanakan dengan tarif nol rupiah.

"Iya, masih (nol rupiah). Karena kita menunggu penetapan tarif," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )