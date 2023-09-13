Suami Gorok Istri di Bekasi, Korban Kerap Bayarkan Utang Pelaku

BEKASI - Mega Suryani Dewi (24), ibu muda di Bekasi yang tewas ditangan suaminya Nando Kusuma Wardana (25) disebabkan faktor ekonomi. Sebelumnya korban mengeluh tabungannya habis hanya untuk membayar utang tersangka.

Kaka Korban Deden Suryana (27) mengatakan bahwa adiknya Mega Suryani Dewi belum satu bulan bekerja, di salah satu perusahaan kecantikan yang cukup populer di Indonesia. Korban juga merupakan host produk kecantikan dengan melakukan live di medsos.

"Dia sendiri (Mega Suryani Dewi) kerja di salah satu perusahaan kosmetik," kata Deden, Selasa (12/9/2023).

Sedangkan suami korban yang tak lain ialah tersangka, berprofesi sebagai buruh pabrik di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Namun, belakangan karena tak mencukupi kebutuhan hidup, akhirnya tersangka nyambi sebagai ojek online (ojol).

"Pelaku (Nando) kerja di perusahaan cuma menurut dia penghasilannya kurang jadi dia sambil ngojek," jelas Dede.

Keduanya kerap terlibat cekcok mulut dalam berumah tangga. Menurutnya, kata Deden, adiknya sempat mengeluh karena uang tabungannya habis hanya untuk membayar utang tersangka.

"Kalau ekonomi kurang tahu sih, cuma dari saksi tetangga sampingnya sebelum kejadian pembunuhan itu tetangga denger adik saya ngomong ‘gua cape bayar utang lu terus'," ucap Deden.