Jatuh, Pengendara Motor Wanita Tewas Tertabrak Truk di Bogor

BOGOR - Pengendara motor berinisial YN (30), meninggal dunia di Jalan Raya Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Wanita tersebut meninggal usai terlibat kecelakaan dengan truk.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha mengatakan, kecelakaan itu terjadi pada Selasa 12 September 2023. Awalnya, korban sedang melaju dari arah Leuwiliang menuju Leuwisadeng.

"Di TKP korban menabrak bagian belakang kanan angkot yang ada di depannya," kata Angga dalam keterangannya, Rabu (13/9/2023).

Setelah menabrak, korban terjatuh ke sisi kanan jalan. Pada saat bersamaan, datang kendaraan truk dari arah berlawan yang langsung menabrak korban.

"Pengendara motor membentur ban sebelah kanan depan truk," ujarnya.

Dalam kecelakaan ini, korban meninggal dunia di lokasi dengan luka di bagian kepala.