Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jatuh, Pengendara Motor Wanita Tewas Tertabrak Truk di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:20 WIB
Jatuh, Pengendara Motor Wanita Tewas Tertabrak Truk di Bogor
Jatuh, pengendara motor wanita tewas tertabrak truk di Bogor. (Ist)
A
A
A

BOGOR - Pengendara motor berinisial YN (30), meninggal dunia di Jalan Raya Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Wanita tersebut meninggal usai terlibat kecelakaan dengan truk.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha mengatakan, kecelakaan itu terjadi pada Selasa 12 September 2023. Awalnya, korban sedang melaju dari arah Leuwiliang menuju Leuwisadeng.

"Di TKP korban menabrak bagian belakang kanan angkot yang ada di depannya," kata Angga dalam keterangannya, Rabu (13/9/2023).

Setelah menabrak, korban terjatuh ke sisi kanan jalan. Pada saat bersamaan, datang kendaraan truk dari arah berlawan yang langsung menabrak korban.

"Pengendara motor membentur ban sebelah kanan depan truk," ujarnya.

Dalam kecelakaan ini, korban meninggal dunia di lokasi dengan luka di bagian kepala.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/337/3192107/kakorlantas_polri_irjen_agus_suryonugroho-NDkM_large.jpg
Korlantas Polri Sebut Korban Jiwa Kecelakaan Nataru Turun 23 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/338/3191196/mobil_senggol_motor_di_ciledug-CpW8_large.jpg
Mobil Senggol Motor di Ciledug Gara-Gara Pengendara Cekcok, 1 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement