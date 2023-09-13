Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kereta Api Gangguan di Lintas Manggarai-Jatinegara Imbas Proyek DDT, PT KAI Minta Maaf

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |09:20 WIB
Kereta Api Gangguan di Lintas Manggarai-Jatinegara Imbas Proyek DDT, PT KAI Minta Maaf
Kereta Api Jarak Jauh Alami Gangguan/ Foto: Antara
A
A
A


JAKARTA - KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas adanya kendala perjalanan Kereta Api Jarak Jauh pada Selasa (12/9/2023) siang.

Hal ini disebabkan adanya kendala operasional pada proses pembangunan Double-Double Track lintas Stasiun Manggarai – Stasiun Jatinegara.

Untuk keselamatan perjalanan KA, mulai pukul 10.10 WIB, KAI Daop 1 Jakarta menetapkan Semboyan 3 yang artinya titik jalur tersebut tidak dapat dilalui perjalanan kereta untuk segera dilakukan penanganan.

Mengatasi hal tersebut, KAI Daop 1 Jakarta kemudian melakukan rekayasa operasional Kreta Api.

"Saat ini petugas terkait dari DJKA Kementerian Perhubungan, PT KAI Daop 1 Jakarta dan KAI Commuter terus melakukan penanganan atas kendala tersebut," ujar Pelaksana Harian Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Feni Novida Saragih, Rabu (13/9/2023).

"KAI Daop 1 Jakarta telah memberikan Service Recovery kepada penumpang di KA yang terdampak gangguan perjalanan tersebut," kata Feni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190579/krl-k9xF_large.jpg
Perjalanan KRL Cikarang Alami Keterlambatan, Ini Penyebabnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190563/krl-vWjU_large.jpg
Perjalanan KRL Cikarang Gangguan Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186373/krl-xrKc_large.jpg
KRL Jakarta Kota-Bogor Gangguan di Stasiun Pasar Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185728/krl-pBnD_large.jpg
Sempat Gangguan, KRL Line Rangkasbitung Kembali Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185713/krl-zuLF_large.jpg
KRL Terlambat, Ada Gangguan di Lintas Palmerah-Kebayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178538/krl-OYvn_large.jpg
KRL Anjlok, Perjalanan Lintas Rangkasbitung Dilakukan Rekayasa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement