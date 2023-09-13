Kereta Api Gangguan di Lintas Manggarai-Jatinegara Imbas Proyek DDT, PT KAI Minta Maaf

Kereta Api Jarak Jauh Alami Gangguan/ Foto: Antara





JAKARTA - KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas adanya kendala perjalanan Kereta Api Jarak Jauh pada Selasa (12/9/2023) siang.

Hal ini disebabkan adanya kendala operasional pada proses pembangunan Double-Double Track lintas Stasiun Manggarai – Stasiun Jatinegara.

Untuk keselamatan perjalanan KA, mulai pukul 10.10 WIB, KAI Daop 1 Jakarta menetapkan Semboyan 3 yang artinya titik jalur tersebut tidak dapat dilalui perjalanan kereta untuk segera dilakukan penanganan.

Mengatasi hal tersebut, KAI Daop 1 Jakarta kemudian melakukan rekayasa operasional Kreta Api.

"Saat ini petugas terkait dari DJKA Kementerian Perhubungan, PT KAI Daop 1 Jakarta dan KAI Commuter terus melakukan penanganan atas kendala tersebut," ujar Pelaksana Harian Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Feni Novida Saragih, Rabu (13/9/2023).

BACA JUGA: Ternyata Ini Penyebab Perjalanan KRL Cikarang Terganggu

"KAI Daop 1 Jakarta telah memberikan Service Recovery kepada penumpang di KA yang terdampak gangguan perjalanan tersebut," kata Feni.