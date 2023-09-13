Terlibat Tawuran, 81 Pelajar di Cileungsi Ditangkap, Satu Orang Terluka

BOGOR - Sebanyak 81 pelajar yang terlibat tawuran di wilayah Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor ditangkap polisi. Satu orang pelajar dilaporkan terluka dalam tawuran tersebut .

Kapolsek Cileungsi Kompol Zulkarnaen mengatakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 12 September 2023. Berawal dari adanya laporan masyarakat adanya pelajar yang akan menggelar aksi tawuran.

"Setibanya di lokasi, melihat beberapa warga berkumpul dan mendapat informasi bahwa sekelompok pelajar SMK dengan motor telah terlibat dalam tawuran," kata Zulkarnaen, Rabu (13/9/2023).

Dibantu warga sekitar, polisi akhirnya berhasil mengamankan 81 pelajar yang terlibat tawuran dan 61 motor. Tak hanya itu ditemukan juga barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis cerulit.