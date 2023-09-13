Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terlibat Tawuran, Pelajar Bakal Tercatat di Buku Hitam Kepolisian

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:08 WIB
Illustrasi (foto: Okezone)
JAKARTA - Polsek Cilandak membuat buku hitam bagi para remaja, khususnya pelajar yang terlibat tawuran di wilayah Cilandak. Adapun remaja yang tercatat dalam buku hitam itu bakal terus diawasi dan dipantau setiap saat ke depannya.

"Buku hitam. Buku catatan yang berisi daftar nama pelajar sekolah yang diduga terlibat tawuran dan kenakalan remaja," ujar Kapolsek Cilandak, Kompol Wahid Key kepada wartawan, Rabu (13/9/2023).

Menurutnya, Bhabinkamtibmas bakal terus berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di Cilandak, yang mana saat ada pelajar terlibat tawuran dan kenakalan remaja bakal langsung dicatat dalam buku hitam tersebut. Buku hitam itu untuk memaksimalkan pembinaan kepada anak sekolah yang terlibat tawuran.

"Para siswa yang terdata ini akan dilakukan pemantauan dan pembinaan secara berkala yang lebih intensif agar di kemudian hari tidak terlibat dalam tawuran dan kenakalan remaja," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
