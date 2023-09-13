Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Massa Aksi Gelar Unjuk Rasa di Depan Balai Kota DKI, Arus Lalu Lintas Ramai Lancar

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:12 WIB
Massa Aksi Gelar Unjuk Rasa di Depan Balai Kota DKI, Arus Lalu Lintas Ramai Lancar
Aksi unjuk rasa di depan Balai Kota/Foto: Carlos Roy
JAKARTA - Sejumlah massa aksi dari berbagai elemen yang mewakili penghuni apartemen dan rumah susun melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (13/9/2023).

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi, massa aksi melakukan aksi unjuk rasa di bahu Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Jakarta Pusat.

 BACA JUGA:

Massa berjumlah sekitar puluhan orang dengan membawa mobil komando speaker untuk menyampaikan orasi. Mereka juga memasang spanduk maupun karangan bunga yang dipasang di sekitar Balai Kota dan jalur hijau di bagian tengah jalan bertuliskan tuntutan protes.

Terdengar dari speaker tuntutan massa aksi untuk memastikan pemilihan pengelola rusun dan apartemen agar jauh lebih transparan.

 BACA JUGA:

Aksi tersebut mendapat pengawalan dari pihak kepolisian dan Satpol PP di mana petugas kepolisian berjaga di luar pagar Balai Kota sedangkan Satpol PP memantau situasi dari dalam pagar Balai Kota DKI Jakarta.

