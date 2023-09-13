Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Nongkrong Sambil Bawa Sajam, Puluhan Pelajar SMP Ditangkap di Cilincing

Yohannes Tobing , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |11:34 WIB
Nongkrong Sambil Bawa Sajam, Puluhan Pelajar SMP Ditangkap di Cilincing
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Unit Reskrim Polsek Cilincing menangkap puluhan pelajar sekolah yang sedang nongkrong (kumpul) di Jalan Tipar Cakung, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara dan sedang menunggu lawan untuk melakukan tawuran.

Kapolsek Cilincing, Kompol Fernando Saharta Saragih mengatakan, pihaknya mengamankan 23 pelajar yang masih duduk di bangku SMP saat sedang berkumpul di pinggir jalan.

"Awalnya masyarakat menginfokan terjadi kumpul-kumpul pelajar yang hendak melakukan tawuran di RW 06 Sukapura, di dekat kantor bea cukai," kata Fernando di Mapolsek Cilincing, Rabu (14/9/2023).

Mendapat laporan tersebut, Unit Reskrim yang dipimpin AKP Bryan Wicaksono langsung mengamankan satu per satu pelajar itu untuk dibawa dan didata di kantor, 23 pelajar berasal dari empat sekolah berbeda

Menurut Fernando, berdasarkan keterangan dari para pelajar. Mereka mendatangi wilayah Sukapura untuk mencari lawan tawuran. Belum sempat tawuran, namun polisi sudah menciduk dan menemukan senjata tajam.

"Jadi mereka diamankan dengan barang bukti empat buah senjata tajam, terdiri dari tiga buah senjata tajam berbentuk celurit dan satu berbentuk seperti pedang atau pisau," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Polsek Cilincing sajam Tawuran
