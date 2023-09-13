Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sampel Sidik Jari di TKP Penemuan Rangka Ibu-Anak di Depok Dianalisis Labfor-Inafis

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |16:21 WIB
JAKARTA - Polisi melakukan penyelidikan terkait dengan pengambilan sampel sidik jari dari lokasi rumah di kawasan Cinere, Depok, tempat ditemukannya dua jasad diduga ibu dan anak berinisial GA (64) dan DA (36).

Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Samian mengatakan, temuan sidik jari hasil dari olah tempat kejadian perkara (TKP) itu akan dianalisis untuk menarik sebuah kesimpulan.

 BACA JUGA:

“Temuan ini akan dilakukan analisis, pengolahan, di situ akan ditemukan beberapa titik-titik kesimpulan, berapa sidik jari, berapa DNA, dan sebagainya,” ujar Samian dalam keterangannya dikutip Rabu (13/9/2023).

Samian menuturkan dalam pengambilan sampel sidik jari itu didapat dari 9 titik yang berada di dalam rumah. Nantinya temuan sidik jari itu akan dicocokkan dengan temuan barang-barang lain di dalam rumah.

 BACA JUGA:

“Seperti di gagang pintu, jendela, kemudian ada beberapa peralatan rumah tangga,” ucap Samian.

“Tentunya diambil sampel (sidik jari) untuk mengidentifikasi persesuaian-persesuaian antara yang ditemukan di korban dan di barang-barang yang ditemukan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
