HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bima Arya Bakal Pecat Oknum Guru SDN yang Cabuli Siswinya di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |16:22 WIB
Bima Arya Bakal Pecat Oknum Guru SDN yang Cabuli Siswinya di Bogor
Wali Kota Bogor, Bima Arya (foto: MPI/Putra RA)
A
A
A

BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memecat oknum guru SDN Pengadilan 2 berinisial BBS (30). Hal itu usai oknum tersebit menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencabulan siswinya.

"Saya mendapatkan laporan tentang kasus pelecehan seksual ini kemarin dan saya langsung berkoordinasi dengan Pak Kapolres memastikan proses hukum berjalan, yang bersangkutan sudah diamankan dan karena status yang bersangkutan ini adalah P3K maka kami menjalani proses untuk melakukan pemberhentian, sambil yang bersangkutan diproses secara hukum," kata Bima, Rabu (13/9/2023).

Selanjutnya, Bima meminta kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor untuk segera menunjuk guru penggantinya. Karena, oknum tersebut diketahui juga menjabat sebagai wali kelas murid di sekolah.

"Kedua saya langsung minta agar Dinas Pendidikan sesegera mungkin menunjuk pengganti karena yang bersangkutan ini juga wali kelas di sini, tentu ada kebutuhan untuk KBM di sini," ungkap Bima.

Selanjutnya, pihaknya meminta kepada Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan Indonesia (KPAI) Kota Bogor untuk melakukan pendampingan terhadap para siswi yang menjadi korban. Karena, berdasarkan keterangan pihak sekolah terdapat 14 anak yang menjadi korban oleh oknum guru tersebut.

"Sampai saat ini diketahui ada 14 tetapi juga memastikan adanya penyuluhan kepada anak-anak di sini termasuk juga ini kami koordinasikan dengan KPAID anak-anak perlu diberikan edukasi yang tepat sehingga kita bisa mengantisipasi tidak terjadi peristiwa seperti hal ini," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
