INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diresmikan, JPM Dukuh Atas Hubungkan Lima Moda Transportasi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |16:26 WIB
Diresmikan, JPM Dukuh Atas Hubungkan Lima Moda Transportasi
Peresmian JPM Dukuh Atas (Foto: Carlos Roy Fajarta)
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan stakeholder terkait meresmikan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas pada Rabu (13/9/2023). 

Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat menyebutkan peresmian jembatan multi guna Dukuh Atas dibangun berdasarkan instruksi Kementerian Perhubungan pada 7 Januari 2021 silam kepada MRT Jakarta dan PT KAI.

Ia mengungkapkan, pembangunan JPM tersebut kemudian ditugaskan lebih lanjut kepada PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek.

"Pembangunan jembatan ini tidak menggunakan APBD atau APBN, kita melakukan kerja sama dengan pihak swasta sehingga terbangun jembatan yang akan dimanfaatkan untuk mobilitas masyarakat pengguna transportasi," kata Tuhiyat.

JPM Dukuh Atas dikatakannya dibangun sejak 2021, memiliki luas 2.350 meter dengan panjang dari LRT Jabodebek sampai stasiun KAI Sudirman itu mencapai 230 meter.

"JPM ini untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat melakukan perpindahan antar moda. Di wilayah Dukuh Atas ini ada lima moda transportasi, yakni LRT Jabodebek, KAI Commuter Line, MRT Jakarta, Kereta Bandara, dan Transjakarta sehingga bisa saling terintegrasi," kata dia.

Untuk kenyamanan pengguna pihaknya juga berkomitmen untuk menyiapkan fasilitas inklusif seperti jalur pejalan kaki, jalur sepeda, eskalator, ruang retail dan ruang komersil untuk membiayai pembangunan jembatan ini. 

"Sejak dioperasi uji coba 28 Agustus 2023, kita menggandeng lebih dari 46 UMKM di jalur ini dan sudah dilewati hampir 70 ribu orang di area jembatan ini. Dan tertinggi traffic di JPM ini setiap Sabtu dan Minggu. Sukses pembangunan JPM ini membawa kebanggaan bagi kami," pungkas Tuhiyat.

