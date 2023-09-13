Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tepergok, Maling Motor Babak Belur Dihajar Warga di Koja

Yohannes Tobing , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |16:38 WIB
Tepergok, Maling Motor Babak Belur Dihajar Warga di Koja
Maling motor di Koja, Jakarta Utara dihajar warga (Foto: Tangkapan layar/Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Aksi pencurian sepeda motor (curanmor) terjadi di Jalan Midi, Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Dua pelaku curanmor babak belur dihajar warga, setelah aksinya menggasak motor milik warga gagal dan diketahui pemilik motor.

Aksi pengejaran dan penangkapan maling motor ini sempat terekam telepon seluler (ponsel) milik warga. Berdasarkan rekaman video yang beredar luas, memperlihatkan puluhan warga mengepung dua pelaku maling yang tertangkap.

Setelah ditangkap, warga kemudian membawa pelaku menuju pos RW. Lantaran banyak warga yang emosi, bogeman mentah terhadap dua pelaku tidak terhindarkan hingga membuat kedua pelaku babak belur. Tidak lama unit Reskrim Polsek Koja datang dan membawa pelaku.

Salah satu warga setempat, Ginting Soka (40) mengatakan, peristiwa pencurian motor yang gagal beraksi ini terjadi pada Rabu (13/9/2023) dini hari. Di mana, saat kejadian, korban melihat motornya sedang dipreteli pelaku.

"Kejadiannya malam Rabu ini, jam 12an lewat. Pemiliknya keluar terus nanya : lw lagi ngapain? Abis itu pelaku panik. Begitu panik, lari terus begitu di kejar dia lari kesono dan dikepung warga," kata Ginting saat ditemui di lokasi.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Maling Motor curanmor Pencurian
