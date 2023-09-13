Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Tumpahan Oli, 2 Pemotor Jatuh di Jalan Alternatif Galuga Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |16:47 WIB
Gegara Tumpahan Oli, 2 Pemotor Jatuh di Jalan Alternatif Galuga Bogor
Tumpahan oli di Bogor (Foto: Dok Polisi/Putra R)
BOGOR - Tumpahan oli menggenangi ruas Jalan Raya Alternatif Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya, dua pemotor yang melintas pun terjatuh dan terluka karena tumpahan oli tersebut.

Kapolsek Cibungbulang Kompol Zulkernaedi mengatakan, kedua pemotor sedang melintas dari arah Cemplang menuju Galuga. Di lokasi, keduanya terjatuh karena jalanan licin akibat tumpahan oli.

"Diduga diakibatkan adanya tumpahan oli mobil," kata Zulkernaedi dalam keterangannya, Rabu (13/9/2023).

Dalam kejadian tersebut, dua pemotor dilarikan ke rumah sakit karena mengalami terluka. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi.

"Tidak ada korban jiwa," tambahnya.

Selanjutnya, polisi bersama Damkar melakukan penyemprotan jalan menggunakan satu mobil pemadam. Pengendara pun diimbau untuk berhati-hati ketika melintasi jalan alternatif tersebut.

"Untuk menghindari adanya korban kembali, kami bersama dmDamkar menyiramkan air di badan jalan yang terkena tumpahan oli," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
