HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Dua Pelaku Spesialis Pencurian Handphone di Acara Konser

Giffar Rivana , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |16:49 WIB
Polisi Tangkap Dua Pelaku Spesialis Pencurian Handphone di Acara Konser
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

 

JAKARTA - Satreskrim Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat, mengamankan dua pelaku spesialis pencurian handphone saat di acara konser. Saat penangkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa handphone hasil curian dari kedua pelaku.

Menurut Kanit Reskrim Polsek Kemayoran, AKP Fauzan mengatakan pihaknya berhasil menangkap pelaku berinisial FM (22) dan AP (21) spesialis pencurian handphone di sebuah acara konser.

 BACA JUGA:

"Peran kedua pelaku ini sebagai penampung hasil barang curian handphone di setiap acara konser. Dari tangan pelaku kami amankan sejumlah handphone dari pengunjung konser," kata Fauzan kepada wartawan di Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Fauzan mengungkapkan, keduanya merupakan warga Kecamatan Senen. FM bertempat tinggal di wilayah Kramat Pulo, sementara AP di wilayah Paseban. Dalam satu tim pelaku ini ada empat orang dalam setiap menjalankan aksinya.

 BACA JUGA:

"Dua lagi sedang kita buru dan sudah kita kantongi identitas para pelaku. Wilayah sasaran pencurian handphone juga sampai ke wilayah Bekasi, Jawa Barat, dan seputaran Jakarta," ujar Fauzan.

Dalam menjalankan aksinya, para pelaku pencurian handphone tersebut selalu mengamati gerak gerik korban yang terlihat lengah. Setelah mendapat sasaran, para pelaku ini menjalankan aksi dengan peran masing-masing

Halaman:
1 2
      
