INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Petugas Damkar Bogor Evakuasi Ular Sanca 2,5 Meter Dalam Saluran Air

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |16:56 WIB
Petugas Damkar Bogor Evakuasi Ular Sanca 2,5 Meter Dalam Saluran Air
Petugas damkar menangkap ular sanca (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Tim Damkar mengevakuasi ular sanca di Cibinong, Kabupaten Bogor. Ular tersebut sedang bersembunyi di dalam saluran air pemukiman warga.

Anggota Rescue 3 Damkar Kabupaten Bogor, Khaerudin mengatakan, evakuasi berlangsung sekira pukul 10.45 WIB. Berawal dari adanya warga yang melihat ular sanca melingkar di saluran air.

"Hendak ditangkap namun tidak berani," kata Khaerudin dalam keterangannya, Rabu (13/9/2023).

Dari situ warga melaporkannya kepada Damkar untuk meminta pertolongan evakuasi ular. Sehingga, Tmyimnya pun bergegas menuju lokasi kejadian.

